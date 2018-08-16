AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, partisinin Ankara'da yapılacak 6. Olağan Kongresine ilişkin, "16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır." dedi.

Başkan Eri, yaptığı açıklamada, kongreyi 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonunda gerçekleştireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de yeni bir dönem başladığını ifade eden Eri, şunları kaydetti:

"Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu 'yuvam, sevdam, aşkım' dediği partisine geri dönmüştür. Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz."

Eri, partide üstlendikleri görev ve sorumluluklardaki değişimin, her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Spor Salonunda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."