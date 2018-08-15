AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, partisinin Ankara'da yapılacak 6. Olağan Kongresine ilişkin, "Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir." dedi.

Özmen, partisinin il binasında yaptığı basın toplantısında, Türk siyasi tarihinde 16 yıl süresince tüm seçimleri kazanan AK Parti'nin, ilerlemeyi ve yenilemeyi esas aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Spor Salonunda, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz."