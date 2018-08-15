AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Muhammed Önal, 18 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak 6. Büyük Olağan Kongreye güçlü şekilde katılım göstereceklerini belirtti.

Önal, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'nin 18 Ağustos'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacağını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Bizler siyaseti makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bizim için bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir."

Ankara'da yapılacak büyük kongreye teşkilatlarıyla birlikte güçlü bir katılım göstereceklerini ifade eden Önal, şunları söyledi:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur."

Önal, kongrenin tüm AK Parti ailesi ve ülkeye hayırlı olmasını da temenni etti.