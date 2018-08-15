AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, "16 Nisan halk oylaması sonrası milletimizin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de yeni bin dönem başlamıştır." dedi.

Aksu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da yapılacak AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kongrenin önemine değinen Aksu, şunları kaydetti:

"Büyük Kongre ile partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonrada bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olsun."

Toplantıya katılan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise AK Parti'nin 16 yıldır bu ülkeye çok büyük hizmetler sunduğunu söyledi.

Bu kararlılıkla ve azimle yolumuza devem ediyoruz ifadelerini kullanan Aydın, şöyle konuştu:

"Özellikle son günlerde ülkemize karşı yapılan yapılmak istenen bir takım ekonomik etkileri olan saldırılara karşı AK Parti geçmiş de ki saldırılara nasıl dik durduysa buna karşıda dik durarak bu saldırının bertaraf etmenin mücadelesini veriyor. Liderimizin öncülüğünde bu girişimde üstesinden geleceğiz."