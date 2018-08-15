AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcısı Hamit Sağlıyan, "Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayretiyle boşa çıkacaktır." dedi.

Sağlıyan, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, cumartesi Ankara'da toplanacak AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne tam kadro katılacaklarını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti sorumluluğuyla hareket ettiğini ve bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacağını belirten Sağlıyan, "16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye'yi lider ülke yapma hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ifade eden Sağlıyan, "Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur." dedi.