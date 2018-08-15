AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, "Kongremiz demokrasi şöleni içerisinde geçecek." dedi.

Gürgöze, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, 18 Ağustos'ta partilerinin 6. Olağan Kongrenin yapılacağını, kongrenin gerçekleşeceği gün tüm kadroları ile Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de yeni dönemin başladığını aktaran Gürgöze, kongrenin girilen yeni döneme uyum aşaması olduğunu belirtti.

Partilerinin hizmet yolunda olduğunu ifade eden Gürgöze, şöyle konuştu:

"Kongremiz demokrasi şöleni içerisinde geçecek. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan partimiz ilerlemeyi yenilenme ile teminat altına almıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz."