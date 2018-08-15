AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecradan yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayretiyle boşa çıkacaktır." dedi.

Salman, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'nin Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Salman, 16 Nisan 2017 halk oylamasından sonra milletin onayını, 24 Haziran seçimleriyle de teyidini alan ve hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de yeni bir dönem başladığını belirterek, "Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, 'yuvam, sevdam, aşkım' dediği partisine bu vesile ile geri döndü. 6. Büyük Olağan Kongremizle inşallah partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını da tamamlamış olacak." dedi.

Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirmiş olduğu sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongrelerini gerçekleştireceklerini ifade eden Salman, şöyle konuştu:

"16 yıldır girdiği bütün seçimleri kazanan partimiz, ilerlemeyi ve yenilenmeyi teminat altına almış durumda. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, sorumluluk olarak addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına geliyor. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecek. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla, halkımızla birlikte Ankara Arena Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan, büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

İstikbalimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecradan yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayretiyle boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine, ülkemize, halkımıza hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyoruz."

Türkiye'nin birçok badireyi yıllardır atlatmış bir ülke olduğunu vurgulayan Salman, "Birçok terör örgütü ve terör olayıyla mücadele etmiş bir ülkeyiz. Şuanda farklı terör örgütlerinin yaptığı süreçleri boşa çıkardık, bugün de finansal bir terörle boğuşuyoruz. İnşallah orada da ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kadrolar bütün adımları atıyor ve gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşımız da olayın farkında ve dimdik duruyor, hadisenin boyutlarını görüyor. İnşallah bu finansal terör operasyonunu da ülkemiz başarıyla atlatacaktır ve ekonomik açıdan da finansal açıdan da çok daha güzel günleri halkımızla yaşayacağımızı ümit ediyorum. Maalesef dünyanın gelmiş olduğu bu sürecin belki tek başına, 'Yeter artık bu haksızlık, bu adaletsizlik olmamalı' diyebilen bir liderin, bir ülkenin, bir davanın mensupları olarak da bizler bulunduğumuz konumdan çok memnunuz. İyi ki bu tarafta duruyoruz." diye konuştu.

Salman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde vatandaşlarımızın, bizim partimiz olsun ya da başka düşünceden dahi olsa ülkemize yapılmaya çalışılan bu finansal terör operasyonuna karşı dimdik durmaları ve ülkemizi, milletimizin birlik ve bütünlüğünü savunan açıklamalar yapmış olmaları hem iş dünyamızdan, hem sivil toplum örgütlerimizden çok değerli. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlikle Türk milleti olarak aşamayacağımız hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum. Rabbim inşallah çok daha güzel günleri bu vatandaşa, bu millete, devlete yaşatacak."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise bu durumdan daha kötü durumları geçmişte bir gecede yaşadıklarını ancak ülkenin çok ciddi şeyleri başardığını dile getirdi.