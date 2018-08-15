AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, "16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır." dedi.

Köse, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'nin, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de yeni bir dönem başladığına işaret eden Köse, "AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır.

16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Köse, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarla birlikte Ankara Spor Salonu'nda olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayretiyle boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesi ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."