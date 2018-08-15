AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Liderimiz ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan, büyük bir azim ve kararlıkla yolumuza devam edeceğiz, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıka yürüyeceğiz." dedi.

Başkan Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 6. Büyük Olağan Kongresi'nin cumartesi günü Ankara'da toplanacağını belirtti.

Öz, "16 Nisan 2017 halk oylaması sonrası milletimizin onayını, 24 Haziran seçimleriyle de teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu 'yuvam, sevdam ve aşkım' dediği partisine geri dönmüştür." dedi.

Öz, AK Parti'nin 6. Büyük Olağan Kongre ile içinde bulunduğu yeni sürece uyum sürecini tamamlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi ve yenilenmeyi teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti birer bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti makam ve statü olarak değil, bir görev ve sorumluluk olarak addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde yenilenme ve tazelenme anlamında gelmektedir.

Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileri taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da hep daha iyi için çalışmalara devam edecektir. Liderimiz ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan, büyük bir azim ve kararlıkla yolumuza devam edeceğiz, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıka yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mercide yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin ülkemize ve tüm AK Parti ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."