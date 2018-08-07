AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Genel Merkez 6. Olağan Büyük Kongresi öncesi istişarelerde bulunmak üzere AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda toplantı düzenlendi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve ilçe başkanları katıldı.

AK Parti Genel Merkez 6. Olağan Büyük Kongresiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Sakarya il teşkilatı olarak alınması gereken tedbirler ve yapılan hazırlıklar ele alındı.

Milletvekili Köktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, partinin 6. Olağan Kongresi öncesinde teşkilatlarla biraya gelerek istişarelerde bulunmak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda ilçe başkanları ile değerlendirmelerde bulunacağız. AK Parti olarak amacımız, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek ve bu yönde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Kılıç ise, Sakarya'dan Ankara'ya kongreye gitmek için 40 otobüs kaldırmayı planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere tüm Sakarya halkının her zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını biliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı büyük bir imtina ile sürdürüyoruz. Bugün toplantı için ilimize gelen değerli Milletvekilimiz Fuat Köktaş beyefendiyi misafir etmekten büyük mutluluk ve onur duyduk. Kendisine çalışmalarında kolaylıklar diliyor, Genel Merkez 6. Olağan Büyük Kongremizin ülkemize, ilimize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum."