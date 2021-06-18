AK Parti, "4. Yargı Paketi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu
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AK Parti, "4. Yargı Paketi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

AK Parti, "4. Yargı Paketi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Adli kontrol altında geçecek süre, Ağır Ceza Mahkemesi görev alanına girmeyen işlerde en çok iki yıl olarak belirleniyor.

AK Parti, "4. Yargı Paketi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:

"Adli kontrol altında geçecek süre, Ağır Ceza Mahkemesi görev alanına girmeyen işlerde en çok iki yıl olarak belirleniyor. Bu süre gerekçesi de gösterilmek suretiyle bir yıl uzatılabilecek. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren işlerde adli kontrol süresi en çok üç yıl olarak düzenleniyor"

ANKARA - AK Parti, hazırlanan "4. Yargı Paketi"ni TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan "4. Yargı Paketi"ne ilişkin açıklama yaptı. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını belirten Akbaşoğlu, "İdarenin 60 gün olan cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz. İdari başvurmasa süresi 60 gün olarak korunuyor. Ceza Kanunu bakımından bahse konu dört suç yönünden zerinden bu suçları boşanmış eşlere de işlenmesi karşısında arttırıcı neden olarak düzenliyoruz. Banka ve kredi kartı suçlarında mağdurun oturduğu yer mahkemeleri de yetkili olacak. Adalete kolay ulaşılabilirlik bakımından tebligatların eğer dosyasında varsa, şüpheli sanık, mağdur e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla bildirmesini sunuyoruz. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için kuvvetli suç, şüphenin somut delillere dayandırılmasını düzenliyoruz. Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç dört ayda bir soruşturma sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma sürecinde resen ilgili mahkemece karar verileceği hüküm altına alınıyor. Adli kontrol altında geçecek süre, Ağır Ceza Mahkemesi görev alanına girmeyen işlerde en çok iki yıl olarak belirleniyor. Bu süre gerekçesi de gösterilmek suretiyle bir yıl uzatılabilecek. Ağır ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren işlerde adli kontrol süresi en çok üç yıl olarak düzenleniyor. Bu süre gerekli hallerde üç yıl daha uzatılabilecek. Terör suçlarında dört yıl olarak düzenlenecek. Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol itirazları Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılacak. Anayasa Mahkemesi Kanunu'nda düzenleme yapılarak, stajyer hakim ve avukatların Anayasa Mahkemesi'nde staj yapabilmelerine imkan sağlıyoruz" dedi.

AK Parti, '4. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu
AK Parti, '4. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu
AK Parti, '4. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu
AK Parti, '4. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

4. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
4. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu
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