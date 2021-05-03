AK Parti 34 bin üyesine telefonla ulaştı
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AK Parti 34 bin üyesine telefonla ulaştı

AK Parti 34 bin üyesine telefonla ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Teşkilatı tarafından başlatılan telefon seferberliği kapsamında 34 bin üye tek tek arandı.

AK Parti Adıyaman Teşkilatı tarafından başlatılan telefon seferberliği kapsamında 34 bin üye tek tek arandı.

AK Parti Adıyaman il teşkilatı, Ramazan ayında üyelerinin tamamına telefonla ulaşmak üzere çalışma başlattı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak ilçe başkanlığımıza kayıtlı 34 bin üyemizi belli bir takvim içerisinde arayarak üyelerimizin hal ve hatırlarını soruyoruz. Görüş, kanaat ve beklendiklerini raporlayarak il başkanlığımıza takdim edeceğiz. 278 kişiden oluşan teşkilat görevlisi bir kadroyla 34 bin üyemize ulaşacağız. AK Partimizin 4 milletvekilimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, Kadın ve Gençlik kolları başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri il yönetimimiz, merkez ilçe yönetimimiz, il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclis üyelerimizden oluşan 278 kişilik bir heyetle 34 bin üyemizi arayarak hatırlarını soracağız. Biz kentimizi büyük bir AK Parti ailesi olarak görüyoruz. Dolayısıyla her zaman üyelerimizle tabanımızla insanlarımızla iletişim kanallarımız açık üyelerimizin vatandaşlarımızın beklentileri talepleri; partimizin de yol haritasını belirliyor. Bu vesileyle sürekli olarak AK Partimiz her seçimde halkımızdan büyük bir destek görüyor. Çünkü halkımızın beklentileri talepleri partimizin politikası 34 bin üyelerimize ulaşarak onların isteklerini merkezi hükümetimizle taleplerini belediyemizle ilgili il genel meclisi ile ilgili talep ve beklentilerini raporlayacağız. Böylelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla halkımızla beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız bu çalışmaların partimize ilimize ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

AK Parti 34 bin üyesine telefonla ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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