Erdoğan İçin 316 İmza ile Adaylık Kararı! Başbakan Bu Sözlerle Duyurdu

AK Parti grubu, parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterilmesi kararını 316 imza ile aldı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI BU SÖZLERLE AÇIKLADI

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini şu sözlerle açıkladı:

"16 yıl içinde birçok müdahaleyle karşılaştık. 15 Temmuz darbe girişimi ülkemize saldırının en açık göstergesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkeye giydirilmeye çalışılan deli gömleği parçalandı. 15 Temmuz ve ülkemiz için canını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz da dahil yaşanan süreçler oldu. 16 Nisan'da milletimiz yeni sisteme geçişi evet diyerek onayladı. Daha güçlü Türkiye'nin kapıları açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucularının işaret ettiği muassır medeniyetler seviyesine yürürken, aziz milletimizin güveni ve kararı vardır. Güçlü bir iktidar, güçlü bir Meclis için 24 Haziran'da milletimizin kararına başvuracağız. Millet iradesi için en güçlü şekilde yönetimin oluşmasını sağlayacağız. Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye geleceğine daha kararlı gidecek. Çok daha büyük projelerimiz var. Birileri mikroskopla adayını araya dursun. Bizim dayımızı millet çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır. Bizim adayımız mazlumların hamisi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

MHP DE GRUP KARARI ALMIŞTI

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.