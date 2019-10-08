08.10.2019 16:12

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'i kabul etti.

Ören'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ören, projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA