06.10.2019 15:56

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de yapılan AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52,6 oy oranı aldığını, Cumhur İttifakı olarak yüzde 53,7, AK Parti olarak ise yüzde 42,6 oy oranı elde ettiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de Cumhur İttifakı olarak 51,6 oy oranına, AK Parti olarak da yüzde 44,3 oy oranına ulaştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri hiç şüphesiz Ankara ve İstanbul seçimleriydi. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 31 Mart'ta biz yüzde 48,6 oy alırken, CHP yüzde 48,8 oy oranına ulaşmıştı. Tekrarlama seçimde ise biz 45'te kaldık, CHP yüzde 54,2 oy oranıyla seçimi kazanan parti oldu, bu tabii belediye başkanlığında. Burayı birbirinden ayıracağız. Başkanlıkta aldıkları oy bu. Büyükşehir Belediye Meclisi Seçiminde, AK Parti 45,6 ile açık ara birinci parti çıktı. CHP yüzde 38,5 oy oranına ulaşabildi. HDP yüzde 4, İYİ Parti yüzde 3,4 ve Saadet Partisi yüzde 2,1 oy oranı elde etti. Şu anda belediye meclisinde AK Parti'nin 176, MHP'nin 4, CHP 127 ve İYİ Parti'nin 4 üyesi bulunuyor. Bunların konuştuğu ne? Hep işlerine geleni konuşuyorlar. Meclisi neden konuşmuyorsun? Meclisteki tablo açık ara önde, bunu konuşmamız gerekiyor, yani belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da Ankara'da da açık ara yönetiyor."

"Genel seviyesinin gerisine düşmedik"

İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti, birinde MHP, 14'ünde ise CHP'nin seçimi kazandığını belirten Erdoğan, "Bunları neden konuşmuyorsunuz? Arkadaşlar, bunu gündemde tutmamız gerekiyor, bunu gündeme getirmemiz gerekiyor ve milletimizin bunları görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ankara'da benzer bir durumun söz konusu olduğunu, büyükşehir belediye başkanlığında CHP adayı yüzde 50,9 oy alırken AK Parti'nin yüzde 43,8'de kaldığını, belediye meclisinde ise AK Parti'nin yüzde 41, CHP'nin yüzde 37,9'luk oy oranıyla seçimi tamamladığını hatırlattı.

Tabloya göre belediye meclisinde AK Parti'nin 88, MHP'nin 19, CHP'nin 29 ve İYİ Parti'nin 11 üyeyle temsil edildiğine dikkati çeken Erdoğan, " Fark devasa ortada. Peki bunu konuşuyorlar mı? Konuşmuyorlar. AK Parti'nin girdiği tüm milletvekili ve mahali idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik. Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela ortada bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz sonra da bunu milletimize anlatacağız." diye konuştu.

Rakamlar ve tablo aşikarken sürekli aksi yönde şikayetlerle ortada dolaşmanın iyi niyetle ilgisinin olmadığının altını çizen Erdoğan, AK Parti'nin her zaman geleceğe bakan bir parti olduğunu, bugün de yapılması gerekenin geçmişten alınan dersler ışığında geleceğe bakmak, geleceğe doğru yürümek olduğunu söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye, 2023'e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor. İnşallah milletimizin bu beklentisine en ileri düzeyde cevap vereceğimiz bir döneme geliyoruz."

"Milletimizden cevaplarını alıyor"

Türkiye'nin gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli, açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir. Bugün Türkiye'ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sürecin hem ülkemize hem bizlere ciddi bir maliyeti olmuştur." ifadelerini kullanan Erdoğan "Yaşadığımız sıkıntıları, acıları, ödediğimiz bedelleri unutmadık. Ama bunlar, bizim moralimizi bozmak yerine azmimizi kamçıladı. Ne vesayetçilere ne darbecilere ne terör örgütlerine ne de iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA