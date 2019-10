05.10.2019 12:20

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

AK Parti'nin kapısının büyük medeniyet davasının heyecanını paylaşan herkese sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Her AK Parti'linin önünde de görev alma, sorumluluk üstlenme, partisine, ülkesine ve davasına hizmet etme konusunda tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Birlik, beraberliğimiz kardeşliğimiz, en büyük gücümüzdür. Adalet duygumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize, hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse milletimizle aramıza giremez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenlerin tüm güçleriyle AK Parti'nin üzerine yüklendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimize yönelik saldırıların sebebi şahsım veya tek tek şahıslarımızın değil, temsil ettiğimiz davanın en büyük tehdit olarak görülmesindendir. Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu müddetçe ne dışarıdan ne içeriden hiçbir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz. Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz. Biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız."

AK Parti'nin kurulduğu günden ve iktidara geldiği 2002'nin Kasım ayından bu yana her alanda Türkiye'yi geliştirmenin, kalkındırmanın, ileriye götürmenin çabası içerisinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, sosyal güvenlikten çevreye kadar her alanda tarihi reformları hayata geçirdik. Her fırsatta bilhassa da şehirlerimizi ziyaretlerimde bu hizmetleri özetle de olsa teker teker anlatmaya özen gösteriyorum. Bizim en büyük referansımız 17 yılda ülkemize kazandığımız hizmetler ve yatırımlardır. Ülkemizin 81 vilayetinin her birinin altyapı ve üst yapısını adeta yeni baştan inşa ederken demokrasi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirdik."

"Ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusu"

Erdoğan, bunların yanında Türk siyasi tarihinin en büyük yönetim reformunu yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkeye kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye tarihinde ilk defa bu denli kapsamlı bir değişimin tamamen demokratik yöntemlerle ve milletin desteğiyle gerçekleştirdiğine işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Birinci yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok uzun yıllar boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum. Bu vesileyle son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir. Biz öyle bir akitleştik ki öyle bir vahitleştik ki bizim bu vaadimiz kayda girmiştir. Bu bir borç gibidir. Kime, millete. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. ve bu iş bitmiştir."

"CHP buradan kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor"

"Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulum etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"CHP buradan kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez. Milletin talep ve tercihlerinin ülke yönetimine en güçlü şekilde yansımasının yolu cumhurbaşkanının seçmenlerin yarıdan fazlasının bir oyu ile seçilmesinden geçiyor. Bu yapıldı mı? Yapıldı. Bu iş bitmiştir. Hala burada farklı tasarruflarda bulunmanın gayretine girenler çok yanlış bir yoldadır. Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50 sınırının konulması rastgele tercih değildir. Gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz."

Erdoğan, yeni sistemin ilk bir yıllık uygulamaları ışığında eksikliklerin ve aksaklıkların belirlenmesine yönelik kapsamlı çalışmanın yapıldığını belirterek, "Bu çalışma yaşanan sorunların tamamının sistemden değil uygulamadan kaynaklandığını gösteriyor. Eğer eleştirileriniz varsa, bazı eksiklikler tespit ediyorsanız bunu bizim ilgili mercilerimize Parlamentoda grubumuza, Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcılığına bildirirsiniz. ve biz de bunun değerlendirmesini yapar, bunlardan kaçınmayız ve bu tür eksikliklerini de gideririz. Olay bu kadar basittir." değerlendirmesini yaptı.

"Eksiklikleri gidererek daha güçlü yolumuza devam ederiz"

"Çünkü bu devlet bizimdir, bu ülke bizimdir. Bu eksiklikleri gidermek suretiyle daha da güçlü olarak yolumuza devam ederiz." diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Eski sistemin refleksleriyle yeni sistemin işletilmeye çalışılması kaçınılmaz olarak birtakım sıkıntılara yol açıyor. Bunu da zamanla aşacağımızdan şüphe duymuyorum.Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından yürütülen bu çalışmaların sonuçlarını ilk fırsatta kamuoyu ile paylaşacağız."

Erdoğan tamamlanan çalışmanın sadece sorun tespiti yapmakla kalmadığını aynı zamanda çözüm yollarını da içerdiğini vurguladı.

Bu tekliflerin de en kısa sürede hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, "Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna yürekte inanıyorum." dedi.

"Amacımız yargı reformunun en geniş uzlaşma ile geçmesi"

Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama dönemine başladığını hatırlatarak, yeni yasama döneminde Meclisten en büyük beklentilerden birinin, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerinin sonuçlandırılması olduğunu vurguladı.

Yargı reformu strateji belgesindeki taahhütler doğrultusunda hazırlanan ilk paketin tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulduğunu ifade eden Erdoğan "Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kuruldan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir. Böylece milletimizin adalet ve hukukun işleyişinde etkinliğin sağlanması beklentisine en tatminkar cevabı verebileceğimize inanıyorum. Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor." diye konuştu.

"Zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor"

Reform paketinin detayları konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları anlattı:

"Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Bu şekilde bazı uyuşmazlıkların daha mahkemeye gitmeden sulh yoluyla çözülmesi hedefleniyor. Tüketici mahkemelerinde açılan davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor. Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen ve gerçekten yürekleri dağlayan görüntülere yol açan çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor."

Erdoğan ikinci pakette yer alan bir başka hususun noterlik kurumunun daha etkin hale getirilmesi olduğuna işaret ederek, "Noter yardımcılığı ihdası, noter ve noter yardımcılığı için sınav getirilmesi, bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin noterlikte yürütülmesi gibi hususlar da bu başlık altında değerlendirilecektir." diye konuştu.

(Sürecek)

