AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.
04.10.2019 20:16
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.
Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.
Kaynak: AA