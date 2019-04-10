AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı İçin Kızılcahamam'da Toplanacak

ADALET ve Kalkınma Partisi, 26-27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da toplanacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleşecek olan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilçemizde yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - Ankara

Kaynak: DHA