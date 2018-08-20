İstanbul'dan Kurban Bayramı için Kastamonu'nun Cide ilçesine gelmekte olan minibüsün, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 19 kişi de yaralanmıştı. AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, minibüs kazası sonrasında Karadeniz Sahil Yolu'nun bir kez daha öneminin gündeme geldiğini ve şartlar ne olursa olsun en kısa sürede bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul'dan Kurban Bayramı için Kastamonu'nun Cide ilçesine gelmekte olan minibüsün, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde Kapısuyu Mevkiinde yaklaşık 200 metrelik şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişide yaralanmıştı.

Yaşanan kaza sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Sahil bölgesinin yolları tehlikeli, bu ilk kaza olmuyor. Daha öncede kazalar yaşandı. Fakat bu kaza, şuanda hepsinden daha büyük kaza oldu. İnsanlarımız, sahil yolunu kullanarak memleketlerine bayram tatillerine geliyor. Bu gelişlerinde de çok sayıda kazalar yaşanıyor. Birçok insanımızın bu yollarda kaza yaptığını ve şarampole uçtuklarını öğrendik. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun ne kadar önemli olduğunu her defasında dile getirdiklerini ifade eden Demir, "Bu ve bundan önceki kazalarda her zaman gündeme getirdiğimiz Karadeniz Sahil Yolunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha gündeme gelmiş ve önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bartın üzerinden Cide, Doğanyurt ve İnebolu bölgesine yoğun bir trafik yaşanıyor. İnsanlar, baba ocaklarını görmek, tatillerini geçirmek, bayramlarını kutlamak için memleketine geliyor. Buda yoğun bir trafik oluşturuyor" diye konuştu.

Karadeniz Sahil Yolu'nun hayatlarını kaybeden insanların canlarıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Demir, "Her zaman gündeme getirdiğimiz ve üzerinde durduğumuz Karadeniz Sahil Yolu'nun ne kadar önemli olduğunu yaşanan bu kazalar sonucunda görüyoruz. Karadeniz Sahil Yolu'nun hayatlarını kaybeden insanların canlarıyla ölçülemeyeceğini artık anlamamız gerekiyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun Kurucaşile-Cide-Doğanyurt-İnebolu-Çatalzeytin güzergahında ne kadar zor olduğunu bizde biliyoruz. Fakat şartlar ne kadar zor olursa bu Karadeniz Sahil Yolunun yine de en kısa sürede yapılması ve hizmete açılması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde aşırı bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Küçük bir ilçe olmamıza rağmen Cide'nin nüfusu artan talep ve ilçeye gelen yerli turistlerle birlikte şuan 100 bini aştı. Cide'ye geldiğimiz öğrendik. Bayram için ilçeye gelen birçok vatandaşımız kaza yapmış, şarampole uçmuşlar. Allah'tan can kaybı yok, çeşitli yaralanmalarla bu kazalar atlatılmış" ifadelerini kullandı.

Özellikle bayram tatillerinde yol kontrollerinin biraz daha ciddiyetle yapılması gerektiğini söyleyen AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, şöyle konuştu: "Eğer yol kontrolleri daha sağlıklı yapılabilseydi bu minibüs, İstanbul'da Cide'ye kadar gelemezdi. Kontroller esnasında evraklarının eksikliği ortaya çıkacaktı ve minibüsün hareket etmesi de engellenecekti. Belki de bu sayede bu kaza yaşanmayacaktı. Minibüsün, SRC belgesi, sigortası ve taşıma belgesi olan D2 belgesinin olmadığını öğrendik. Kasko'su, muayenesi dahi aracın yok. Böyle bir araç ile taşımacılık yapılabiliyor ve bu minibüs, İstanbul'dan Kastamonu'ya kadar kontrole girmeden gelebiliyor"

Minibüsün, yuvarlandığı yere bakıldığında ölenlerin dışında 19 yaralının kurtulduğunu ifade eden Murat Demir, şunları kaydetti: "Minibüsün kliması çalışmıyor. Bu yüzdende minibüsün kapıları açık. Kaza esnasında insanlar bu kapılardan dışarıya fırlıyor ve minibüsten kurtuluyor. Aksi taktirde 200 metrelik uçurumdan minibüsten kimse sağ çıkamazdı. Allah daha büyük bir kazadan korudu. Yaralılardan durumu ağır olan yok, bazı yaralılarımızın vücutlarında kırıklar var, bununla ilgili tedavileri devam edenler var." - KASTAMONU