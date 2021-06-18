Ak Parti 22. Dönem Sinop Milletvekili Cahit Can Kaymakam Gürses'i Makamında Ziyaret Etti.
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Ak Parti 22. Dönem Sinop Milletvekili Cahit Can Kaymakam Gürses'i Makamında Ziyaret Etti.

Ak Parti 22. Dönem Sinop Milletvekili Cahit Can Kaymakam Gürses'i Makamında Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

AK PARTİ 22. DÖNEM SİNOP MİLLETVEKİLİ CAHİT CAN KAYMAKAM GÜRSES'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

AK PARTİ 22. DÖNEM SİNOP MİLLETVEKİLİ CAHİT CAN KAYMAKAM GÜRSES'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. 3 Kasım 2002 yılında yapılan 22. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Sinop Milletvekili seçilmiş olan Sayın Cahit CAN, Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette Sayın Cahit CAN ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Ak Parti 22. Dönem Sinop Milletvekili Cahit Can Kaymakam Gürses'i Makamında Ziyaret Etti. - Haberler
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