AK Parti, 2'nci yargı paketini Meclis'e sundu
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Politika

AK Parti, 2'nci yargı paketini Meclis'e sundu

AK Parti, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' kapsamında hazırlanan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 63 maddelik 2'nci yargı paketi teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

20.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:55
AK Parti, 2'nci yargı paketini Meclis'e sundu

AK Parti, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' kapsamında hazırlanan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 63 maddelik 2'nci yargı paketi teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yazılı açıklamasında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 2011 yılında çıktığını hatırlatarak, "O günden bugüne kadar uygulamada yaklaşık 9 yıldır uygulayıcılar ve ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz. Bu düzenlemeyle özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseseler revize edilmiş olacak. Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler, paketimizin içinde bulunuyor" dedi. 

'TÜKETİCİ DAVALARINDA ARABULUCU'Muş, paket içinde bazı tüketici davalarında dava şartı olarak arabuluculuk müessesesini getirdiklerini ifade ederek, "Burada önce bir zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız. Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90. Yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş oluyoruz. Tüketici mahkemelerinde yaklaşık 50 bin dava görülüyor. Bunun önemli bir kısmının bu vesileyle hem daha hızlı hem de mahkemelerdeki bu yükü arabuluculuk müessesesiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.'İŞLEYİŞİ KOLAYLAŞTIRACAK'Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında davaların işleyişi, mahkemelerdeki işleyişleri, bunları gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Burada aksayan noktalar vardı. 2011'den bugüne kadar uygulamada gördük. Bu aksaklıkları tespit ettik. Bu aksaklıkları gidermeye yönelik çok iyi hazırladığımız bir pakettir. Hem mahkemelerde, hem avukatlar, hem de ilgili taraflar noktasında işleyişi kolaylaştıracak, hızlandıracak önemli değişiklikler içermektedir. Tamamen vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran ve mahkemeler, hukukun işleyişi ve usuller konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidererek süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak bir düzenleme" ifadelerini kullandı. Muş, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 1'inci yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, "Bu 2'nci yargı paketi oluyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki değişiklik 2'nci Yargı Paketimiz" dedi.İNFAZ DÜZENLEMESİ HAFTAYA'

Muş, infaz düzenlemesinin 3'üncü yargı paketinde olacağını belirterek, "İnfaz düzenlemesinde de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Meclis'te bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığı'na sunacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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