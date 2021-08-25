Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü'ne yaklaşık bir ay önce gelen ihbarla Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bitkin vaziyette bulunan nesli tehlike altında olduğu bilinen ve Avrupa'nın en büyük türü olarak kabul edilen ak kuyruklu kartalın tedavisi tamamlandı.Antalya Şube Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi personellerinin katılımıyla ak kuyruklu kartal, kanat açıklığı, pençe boyu, bacak uzunluğu vb. ölçümleri yapılıp kayıt altına alındıktan sonra halkalanıp Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nden doğal yaşam alanına salındı.


Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı
Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı
Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı
Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı
Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı
Ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Özçivit Kaan Yıldırım Fahriye Evcen
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Güler Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ak kuyruklu kartal, tedavi sonrası doğaya salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:31:53. #1.14#

title