Ak Koyun ile Kara Koça Davul Zurnalı Düğün

Hakkari'deki 2800 rakımlı Merga Miran Yaylası'nda gelinlik giydirilen ak koyun ile papyon takılan kara koç için davul zurnalı düğün yapıldı.

Türkiye'de hayvanlarla ilk düet yapan sanatçı olarak bilinen ve her defasında ilginç albüm ve kliplerle gündeme gelen ünlü türkücü Aydın Aydın, bu defa ise "Bu dünyada herkes cinsiyle ve dengiyle beraber olsun" sloganı ile ilginç bir işe imza attı. Sanatçı Aydın Aydın ve beraberindeki yöresel kıyafetli kadınlar, Doğanyurt köyünün 2800 rakımlı Merga Miran Yaylası'nda ak koyun ve kara koç için davul zurnalı düğün yaptırdı.

Megafonla hayvanlar düğüne davet edildi

Elindeki megafonla koyunların içine dalan türkücü Aydın, "Pürüt meee duyan duymayana desin. He he bugün ak koyun ile kara koçun düğünüdür. Hepiniz davetlisiniz, uyumayın haaa" dedi.

Daha sonra bir koyuna gelinlik giydiren Aydın ve beraberindekiler, damat olan koçu ise güzel bir şekilde süsledi. Kadınlar ellerindeki kına tepsileri ile ak koyunu Kürtçe şarkılar eşliğinde alana getirirken, diğer taraftan ise erkekler papyon takılan kara koçu bir tahta sedyede taşıyarak düğün alanına getirdiler. Burada ak koyun ve kara koç için takı merasimi yapıldı. Çıngıraklı zil, bir tepsi arpa ve çiçeklerin hediye edilmesinin ardından yöresel kıyafetli kadınlar gelin ile damadın etrafında bir süre davul zurna eşliğinde halay çektiler.

Ak koyun gelinliğiyle kaçtı

Düğün alanında halaylar çekilirken, gelinlik giydirilen ak koyun ise bir anda çobanların ellerinde kaçmayı başardı. Sanatçı Aydın Aydın peşinden koştuğu koyunu yakalayamazken, kara koçun da çobanların elinden kaçarak zıplaya zıplaya ak koyunun peşinde gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Asıl hayvanı seven köylüdür şehirli değil"

Burada kucağına aldığı kuzu ile basın mensuplarına açıklamada bulunan türkücü Aydın Aydın, koyunların dünyanın en güzel ve de en bereketli varlıkları olduğunu söyledi. Aydın, "Asıl hayvanı seven köylüdür, şehirli değil. Çünkü şehirli kafese mahkum ediyor, kendi egolarını tatmin etmek için. Hayvan özgür olmalı; dağda, bayırda, yaylada ve her yerde olmalıdır. Lütfen hayvanları kafese hapsetmeyelim" dedi.

Bu dünyada herkesin cinsiyle ve dengiyle beraber olması gerektiğini söyleyen Aydın Aydın, "İnsanoğlu helali ile beraber olsun, doğada yaşayan bu güzel hayvanlar da dengiyle ve cinsiyle beraber olsun. Bu düğünün anlamı budur" şeklinde konuştu. - HAKKARİ