Ak-Kim 40. Yılında Yatırımda Hız Kesmeyecek

Yalova'da 1977 yılında kurulan Ak-Kim yatırımlarını sürdürecek.



Yalova'da 1977 yılında sadece 4 çalışanı ve yılda bin ton üretim kapasitesiyle kurulan bugün ise bini aşkın ürün, 800 bin ton kapasite ve 850 kişilik istihdamla yoluna devam eden Ak-Kim'in genel müdürü Onur Kirpi, Yalova basını ile bir araya geldi. Ak-Kim'in bu yıl 40. yılını kutladığını hatırlatan Kirpi, 40 yıldır aynı heyecan ve motivasyonla işlerine odaklandıklarını belirtti. Ak-Kim'in 40 yılda elde ettiği başarıların arkasında Yalova'nın ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Kirpi, "Yalova'daki fabrikamız 600 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor. Burada ürettiklerimizin yaklaşık yüzde 30'unu 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Yalova'daki fabrikamızda çalışan 435 kişiyle büyük bir aileyiz. Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız 300 milyon dolarlık yatırımın büyük bir kısmını yine Yalova'da gerçekleştireceğiz" dedi.



Kimyanın her sektörün yapı taşı olduğunun altını çizen Kirpi, sözlerine şöyle devam etti:



"Bir ülkenin kimya sektörü ne kadar güçlenirse sanayi ve teknoloji alanında gelişimi o derece güçlü olur. 2021 yılında 5 trilyon TL'lik yatırımla, 2 bin 300 metre karelik bir alanda Ar-Ge merkezimizin kurulumunu gerçekleştirdik. Ar-Ge çalışmalarımızda dünyada az sayıda kuruluşun yapabildiği, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji gerektiren ürünlere odaklanıyoruz. Her yıl bütçemizin yüzde 4'ünü Ar-Fe ve teknoloji yatırımlarına ayırıyoruz. Merkezimizde alanında uzman yaklaşık 60 çalışan bulunuyor. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde 2023 yılında 750 milyon dolar ciro hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz"



Kirpi, "Suyun geri kazanılması konusunda dünyada ultrafiltrasyon modülü üretebilen 6-7 civarında global şirket bulunurken, Türkiye ve çevre ülkelerdeki ilk ve tek üreticiyiz. Biz üretmeden önce tamamı ithal gelen bu üründe yüzde 60 pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. Koç Üniversitesi ile birlikte kurduğumuz araştırma merkezi bor tabanlı ürünler üzerinde çalışıyor. Bu projede bir partnerimiz de Nurol Savunma Sanayii. Birlikte geliştireceğimiz ürünler zırhlarda ve çelik yeleklerde kullanılabilecek" diye konuştu. - YALOVA