Ak Kadınlara Bağımlılıkla Mücadele anlatıldı

17.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:32

AK Parti Diyarbakır il binası konferans salonunda gerçekleşen ve Yeşil Yıldız Derneği Genel Başkanı Yahya Öger'in yaptığı sunumda "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Çalışmaları, Tütün ve Madde Bağımlılığı Modülleri anlatıldı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE başkanlığının 81 İl'de başlattığı Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi, Diyarbakır'da başladı.

AK Parti Diyarbakır il binası konferans salonunda gerçekleşen ve Yeşil Yıldız Derneği Genel Başkanı Yahya Öger'in yaptığı sunumda "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Çalışmaları, Tütün ve Madde Bağımlılığı Modülleri hakkında bilgi verildi.

KAYA: "TOPLUMUN TEMEL TAŞI KADINLARDIR"

Öger'in sunumundan önce kısa bir açılış konuşması yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, Partilerinin Genel Merkez AR-GE başkanlığının 81 İl'de başlatmış olduğu Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitiminin bugün Diyarbakır'da start aldığını hatırlatarak, "Toplumun Temel taşı Kadınlar'dır.

Hep birlikte el ele verip bağımlılıkla mücadele edip kadınlarımızı ve çocuklarımızı topluma kazandırıp hayırlı bir nesil yetiştireceğiz. Diyarbakır il kadın kolları olarak il ve ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitim ile Diyarbakır'da en az 2.500 kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ÖGER: "EBEVEYNLER ÖZELLİKLE SİGARA KONUSUNDA HASSAS OLMALI"

Kaya'nın açılış konuşmasından sonra kürsüye çıkan Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, ebeveynlerin özellikle sigara konusunda hassas olması gerektiğini sigara içilen evlerde çocukların da sigara kullanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Bağımlılığa bulaşanın tedavisinin zor olduğunu ama imkansız olmadığına değinen Öger, "Ama en önemlisi bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmaktır. Aileler bu anlamda gençlerle konuşmalı, kaliteli zaman ayırmalı, problemlerini çözme noktasında olumlu örnek teşkil etmeli, stres ve sıkıntı ile baş etme yollarını göstermelidirler" dedi.

Program soru cevap kısmıyla son buldu.

Kaynak: Bültenler