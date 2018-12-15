AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığı "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar tarafından üretilen ürünler satışa sunuldu.

Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, burada yaptığı konuşmada, yerli ve milli üretimi desteklemek ve dayanışma içinde olmanın önemine değindi.

Etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini aktaran Karakahya, kadınların yerli üretime ve ekonomiye katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Destek veren herkese teşekkür eden Karakahya, etkinliğin 2 gün süreceğini bildirdi.

Kadınlar tarafından düzenlenen satış alanını gezen Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın eşi Ebru Minsolmaz, Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya'nın eşi Şeyma Kovankaya, Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş'ün eşi Nehir Süzülmüş hazırlanan ürünler hakkında bilgi aldı.