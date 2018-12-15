Ak Kadınlar Yerli Malı Ürünleri Satışa Çıkardı

Ak Kadınlar Yerli Malı Ürünleri Satışa Çıkardı

Yerli Malı Haftası nedeniyle Düzceli Kadınlar Cedidiye Cami önünde Yerli Üretir, Milli Üretir Ekonomiye Can verir diyerek satış stantları kurdular.

Ak Kadınlar Yerli Malı Ürünleri Satışa Çıkardı

Yerli Malı Haftası nedeniyle Düzceli Kadınlar Cedidiye Cami önünde Yerli Üretir, Milli Üretir Ekonomiye Can verir diyerek satış stantları kurdular.

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Cedidiye Cami önünde El emeği Düzce lezzetlerini "Yerli üretir, milli üretir ekonomiye can verir" diyerek açılan stantlarda, gıdadan aksesuara varıncaya kadar çeşitli el emeği ürünler satışa sunuldu.

Kadın kollarının düzenlediği yerli üretir, milli üretir ekonomiye can verir programına Düzce Belediye Başkanı Adayı Dr. Faruk Özlü'de katılarak stantlarda satış yaptı, aşure dağıttı. - DÜZCE

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