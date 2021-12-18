AK Kadınlar Aliağa'nın kadın muhtarlarıyla buluştu

Ak Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım ve partili kadınlar, ilçedeki kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Engelsiz Kafe'de kadın muhtarlarla kahvaltıda biraraya gelen AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, muhtarların Aliağa'nın her mahallesinde özveriyle görev yapmakta olduğunu söyledi. Demokrasinin önce aileden, köylerden ve mahallelerden başladığına dikkati çeken Yıldırım, "Ailemizde, köyümüzde mahallemizde demokrasi ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar sağlam temeller üzerine oturur. Birçok kez kesintiye uğrayan, acı tecrübeler de yaşadığımız demokrasimiz ülkemizde bir daha sarsılmaz şekilde güçlenir, yükselir." ifadelerini kullandı. Bu anlamda, muhtarların da demokrasinin çekirdeği denebilecek bir öze sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hele ki seçilmiş kadın muhtarlarımız bulundukları mahallelerde adeta bir anne şevkati ile devletimizin gülen yüzünü temsil ediyor. Biz de Aliağa'mızdaki saha çalışmalarımızda muhtarlarımızın özverili çalışmalarına yakından şahit oluyoruz. Kadın muhtarlarımızın buradaki yerini ayrı tutuyorum. Gerçekten de sizler, garip gurebanın derdiyle dertlenen, devletimizin imkanlarının mahalledeki muhtaçlar için seferber edilmesine öncülük eden bir bilinçle görevinizi yapıyorsunuz. Şiddete uğrayan bir kadının da, dar gelirli bir ailenin de kapısını ilk çaldığı yerlerden biri de muhtarlarımız olmakta. Devletimizin müşfik, mütebessim, merhametli yüzünün vatandaşlarımıza gösterilmesinde öncü oluyorsunuz." şeklinde konuştu.

Hz. Ömer'in "Diyarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu gelirde adli ilahi sorar Ömer'den onu." sözünü hatırlatan Yıldırım, "Mahallenizde olan bitenden devletimizin ilgili birimleri sizler sayesinde haber dar oluyor. Bizler de sizlerin taleplerinin yerine getirilmesi için her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız milletimize hizmet etmek. Dolayısıyla ortak akılla milletimize hizmet yolunda sizlerle uyum içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Koronavirüs salgını döneminin yaşanmakta olduğu süreçte muhtarların gerçekleştirdiği hizmetleri takdirle andığını aktaran Yıldırım, "Yerel demokrasimizin etkin uygulayıcıları sizlere başarılar diliyor, katılımınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet