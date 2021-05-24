AK İl Başkanları 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplanacak
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AK İl Başkanları 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplanacak

AK İl Başkanları 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Perşembe günü 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Perşembe günü 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek. 1960 askeri darbesi sonrası eski başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı ve yeniden düzenlenerek "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adını alan adada düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Perşembe günü "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılacağı toplantıda 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle bir anma da gerçekleştirilecek.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası yargılandığı ve idam kararının verildiği Yassıada, yeniden düzenlemenin ardından "Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını" aldı. 27 Mayıs Müzesi, Demokrasi Feneri, çeşitli bal mumu heykelleri ve müzenin yer aldığı adada demokrasi ve milli iradeyi yansıtacak müze kütüphane, konferans salonu ve sembol yapılar yer alıyor.

Darbe yargılamalarına sahne olan spor salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü. Adadaki yapılardan biri de dünyanın demokrasi tecrübesi ve insan hakları tarihinin aktarıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi olarak değerlendirildi. Kütüphanesi ve sergi alanlarıyla birlikte ada, bir açık hava müzesi olarak tasarlandı. Adada uluslararası alanda üst düzey katılımcıların da misafir edilebileceği dikkate alınarak 123 odalı kongre oteli, her türlü toplantıya ev sahipliği yapabilecek 500 kişilik kongre merkezinin yanı sıra cami, anıt ve park ve meydanlar da inşa edildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan subay yatakhanesi müzeye çevrildi. Müzede Adnan Menderes'in sorgulandığı oda, hapishanesi, üniversite diploması, yargılandığı mahkeme salonları ve çocukluğunu geçirdiği odası bire bir aynısı tasarlanarak müzede yerini aldı.

Öte yandan duruşmanın yapıldığı mahkeme salonunda o tarih canlandırılarak o günün hakimleri ve savcılarının bal mumundan heykelleri yapılarak salonda yerini aldı. Bunun yanı sıra yargılama salonunda dönemin haber manşetlerinden bir zaman tüneli oluşturuldu.

Adada aynı zamanda Tarihi Bizans sarnıcı ve zindanları, şato yapısı, seyir terasları, engelliler için yatay asansör, tarihi subay gazinosu, iskele idare ve kriz yönetim yapısı, karşılama yapısı, helikopter pisti, restoran ve personel yatakhanesi ile yönetim binası da yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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