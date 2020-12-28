AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı
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AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı

28.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:39
AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Üyeleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan hayvanlara ekmek ve mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Üyeleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan hayvanlara ekmek ve mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Emet ilçe merkezi ve köpek barınağındaki köpekler için ekmek ve mama götüren gençleri tebrik ettiğini belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, "Gençlerimiz bu hafta sonu çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle AK Parti Gençlik Kollarımızca oluşturulan sosyal vefa grubu 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmete devam ediyor. Ayrıca gençlerimiz tüm sokakları gezip sokak hayvanlarını beslediler. Son olarak Belediyemize ait köpek barınağına gidip buraya da ekmek ve mama bıraktılar" dedi. - KÜTAHYA

AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı
AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı
AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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