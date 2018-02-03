Ak Gençlik, Ahmet Batur ile Yola Devam
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın 5.Olağan Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Ahmet Batur yeniden başkanlığa seçildi.
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 5.Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ahmet Batur yeniden başkanlığa seçildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş'ın da katıldığı kongrede 528 delege oy kullandı. 6 oy geçersiz sayıldı.
522 delegenin oyunu alan Ahmet Batur, tekrar başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Yılmaz, Ali Kaya, Batuhan Çokal, Burak Erkan, Esra Sarıca, Fatma Nur Güler, Hasan Dündar, Havva Demiralay, Hülya Kuşan, İbrahim Keser, İbrahim Şildir, İsmail Hakkı Karayiğit, Ahmet Tayyib Candan, Mehmet Sivrikaya, Mehmet Şahin, Merve Yavuz, Mücahit Akın, Oğuzhan İnce, Özgün Katıran, Özgün Refik, Recep Kubilay Köylü, Rıfat Ersen Yaşar, Rukiye Nur Karataş, Sefa Kipir, Selim Kaplan, Semiha Güder, Üzeyir Kırgıl, Yasin Koyak ve Yusuf Çınar. (EFE) - KÜTAHYA