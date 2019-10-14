Ak gençlerden Mustafa Amca'ya minnet ziyareti

14.10.2019 14:22

-Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla evini ve traktörünü bağışlamak istemesiyle gündeme gelen 72 yaşındaki Mustafa Dörttyollu'ya AK Parti Milas İlçe Gençlik Kolları minnet ziyaretinde bulundu.



Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi'nde ikamet eden ve Barış Pınarı Harekatı'nın ilk günlerinde Milas Kaymakamlığına giderek Türk Silahlı Kuvvetlerine bir evi ve traktörünü bağışlamak için dilekçe vererek duygulandıran 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu'yu AK Partili gençler yalnız bırakmadı.



Gençlik Kolları Başkanvekili Erkan Erol ve beraberindeki gençler, Damlıboğaz Mahallesi'ne giderek fedakarlık örneği göstermesi nedeniyle teşekkürlerini iletip, Dörtyollu'ya Cumhurbaşkanı - AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını hediye ettiler.



Gençlerin ziyareti karşısında duygulanan Dörtyollu, vatan için ilerleyen yaşına rağmen her zaman can vermeye hazır olduğunu, ülkesini çok sevdiğini dile getirdi.



AK Parti Gençlik Kolları tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada da; "Milas AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri olarak Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Kahraman Mehmetçiğimize bir traktör ve bir evini kaymakamlık aracılığıyla bağışlayan Mustafa Amca'ya ziyarette bulunduk. Yaptığı fedakarlıkla büyük bir örnek olan Mustafa Amca'ya hoş ve duygu yüklü sohbeti için de teşekkür ederiz" İfadeleri kullanıldı.



AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar da, fedakarlık örneği gösteren Mustafa Dörtyollu'ya minnet duygularını sundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA