AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması
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AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması

AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını belirtti. Karadayı, "İftara 5 Kala etkinliğimizle paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek

amacıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hazırladığımız kumanyaları pandemi kurallarına dikkat ederek ikram ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gençlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gençlik Kollarımız 'İftara 5 Kala' diyerek iftara yolda yakalanan hemşerilerimizin yanında. Bu güzel projeleri için AK gençlere teşekkür ediyorum. Harikasınız gençler" dedi. - BİLECİK

AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması
AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması
AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması
AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması
AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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