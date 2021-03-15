AK gençlerden Başkan Kaplan'a doğum günü sürprizi
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AK gençlerden Başkan Kaplan'a doğum günü sürprizi

15.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:38
AK gençlerden Başkan Kaplan'a doğum günü sürprizi

AK Parti Koçarlı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a doğum günü sürprizi yaparak duygulandırdı.

AK Parti Koçarlı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a doğum günü sürprizi yaparak duygulandırdı.

AK Parti Koçarlı İlçe Gençlik Kolları üyeleri AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılmak için Ankara'ya giderken, AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan gençleri uğurladı. Uğurlama öncesi AK gençler Başkan Kaplan'ın doğum gününü unutmadı ve hediye verdi. Doğum günü hediyesi ile duygulandığını ifade eden Başkan Kaplan gençlere teşekkür etti. Gençlerin doğum günü jestiyle mutlu olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, "İnandığı yolda emin adımlarla yürüyen Koçarlı AK gençlerimizi AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne uğurladık. Biz onlara yolunuz açık olsun derken, onlar verdiği doğum günü hediyesiyle beni hem şaşırttı, hem mutlu etti. Sağ olun var olun gençler" dedi. - AYDIN

AK gençlerden Başkan Kaplan'a doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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