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AK gençler sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AK gençler sokak hayvanlarını unutmadı

AK Parti Afyonkarahisar Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli ve yönetim kurulu üyeleri soğuk hava koşulları münasebetiyle sokak hayvanlarına yönelik mama desteğinde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli ve yönetim kurulu üyeleri soğuk hava koşulları münasebetiyle sokak hayvanlarına yönelik mama desteğinde bulundu.

Kebeli ve yönetim kurulu üyeleri, bu kış sezonunda zorlu hava koşullarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerine kurulan besleme noktaları için, kedi ve köpek maması bıraktıklarını belirtti. Başkan Kebeli, kentteki sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları, yaz kış sahipsiz bırakmadıklarını vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

AK gençler sokak hayvanlarını unutmadı

AK gençler sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, AK Parti, Hisarcık, Şuhut, Yerel, Haberler

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