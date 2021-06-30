AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı

AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Korona virüs döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin işlerinin başında olan çalışanlarını unutmadı.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Korona virüs döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin işlerinin başında olan çalışanlarını unutmadı. Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan sağlık personeline salgın dönemindeki çalışma ve azimlerinden dolayı çiçek takdim etti.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, "Efeler Gençlik Kolları olarak salgın döneminde bizler için büyük fedakarlık ile en önde mücadele eden sağlık çalışanlarımıza minnetarız. Onlar bu zorlu süreçte bizler virüsten çekinirken hastalarla sürekli temas halinde kendilerinden ve ailelerinden büyük fedakarlıklar ile mücadele ettiler. Herşey için teşekkür ederiz. Milletimizden, 1 Temmuz itibari ile kısıtlamalar kalksa bile temizlik, mesafe ve maske kurallarına aynı şekilde riayet etmeleri ve virüsten kurtulmanın yolu olan aşılarını zamanında yaptırmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı
AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı
AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı
AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı
AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3. doz aşı ne zaman yapılacak? Sorunun yanıtı, bugün toplanacak Bilim Kurulu'ndan çıkacak
3. doz aşı ne zaman yapılacak? Sorunun yanıtı, bugün toplanacak Bilim Kurulu'ndan çıkacak
Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mesut Özil Mert Müldür Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Gençler sağlık çalışanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:51:11. #1.16#

title