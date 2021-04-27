AK gençler iftar sevincini paylaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK gençler iftar sevincini paylaşıyor

AK gençler iftar sevincini paylaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ramazan bereketini şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla paylaşıyor.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ramazan bereketini şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla paylaşıyor.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, şehrin farklı meydanlarında sürdürdükleri 'İftara 5 Kala' programları vatandaşlara sundukları ikramlarla İftar sevinçlerini paylaşıyor. Ayrıca çeşitli mahallelerde düzenli aralıklarla sürdürülen programlarla vatandaşlara ramazanın sembollerinden pide ikramları yapılarak on bir ayın sultanında paylaşmanın mutluluğu tüm şehre yayılıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, tüm dünyayı saran pandemi krizinin olumsuzluklarının üstüne gelen ramazan ayı sevincini ellerinden geldiğince çok insana ulaşarak paylaşımın bereketine çevirmek istediklerini belirtti. Başkan Temiztürk, tüm ellerin semaya uzandığı bu güzel ayın feyz ve bereketi ile pekişen birlik ve beraberlikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin olumsuzluklarının hep birlikte üstesinden gelineceğine olan inancını dile getirdi. - BURSA

AK gençler iftar sevincini paylaşıyor
AK gençler iftar sevincini paylaşıyor
AK gençler iftar sevincini paylaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Guguk kuşu' polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
"Guguk kuşu" polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cenk Tosun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK gençler iftar sevincini paylaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:31:17. #1.15#

title