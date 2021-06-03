AK gençler Bursaspor'un 58. yaş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Bursaspor'un 58. kuruluş yıldönümünü şehrin farklı noktalarında vatandaşlara Bursaspor atkıları dağıtarak kutladı.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Bursaspor'un 58. kuruluş yıldönümünü şehrin farklı noktalarında vatandaşlara Bursaspor atkıları dağıtarak kutladı.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Bursaspor'un 58. kuruluş yıldönümü coşkusunu Bursa halkı ile paylaştı. Şehrin farklı noktalarında hediye ettikleri Bursaspor atkıları ile vatandaşlara sürpriz yapan AK gençler, yeşil beyazlı gurura ortak oldu. Organizasyon hakkında bilgiler veren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, tarihi, tabiatı, kültürel zenginlikleri ve üretken yapısıyla Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri olan Bursa'nın kulübü Bursaspor'un kuruluş yıldönümünü kutladı.

Aynı zamanda Bursa'nın vizyon değerlerinden biri olan Bursaspor'un gururlandırdığı günlerine en kısa sürede yeniden döneceğine olan inancını dile getiren Başkan Temiztürk, "Her kesimden, her yaştan Bursa halkının sahip çıktığı, iftihar ettiği Bursaspor'umuzun yeniden hak ettiği yerlere en kısa zamanda geleceğine inanıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyonla Bursaspor'umuzun 58. yıldönümü coşkusunu vatandaşlarımızla paylaştık ve çok güzel tepkiler aldık. Bu güzel şehrin ve halkının desteği ile Bursaspor daha nice başarılarla dolu 58 yıllar yaşayacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı