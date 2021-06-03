AK gençler Bursaspor'un 58. yaş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK gençler Bursaspor'un 58. yaş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı

AK gençler Bursaspor'un 58. yaş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Bursaspor'un 58. kuruluş yıldönümünü şehrin farklı noktalarında vatandaşlara Bursaspor atkıları dağıtarak kutladı.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Bursaspor'un 58. kuruluş yıldönümünü şehrin farklı noktalarında vatandaşlara Bursaspor atkıları dağıtarak kutladı.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Bursaspor'un 58. kuruluş yıldönümü coşkusunu Bursa halkı ile paylaştı. Şehrin farklı noktalarında hediye ettikleri Bursaspor atkıları ile vatandaşlara sürpriz yapan AK gençler, yeşil beyazlı gurura ortak oldu. Organizasyon hakkında bilgiler veren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, tarihi, tabiatı, kültürel zenginlikleri ve üretken yapısıyla Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri olan Bursa'nın kulübü Bursaspor'un kuruluş yıldönümünü kutladı.

Aynı zamanda Bursa'nın vizyon değerlerinden biri olan Bursaspor'un gururlandırdığı günlerine en kısa sürede yeniden döneceğine olan inancını dile getiren Başkan Temiztürk, "Her kesimden, her yaştan Bursa halkının sahip çıktığı, iftihar ettiği Bursaspor'umuzun yeniden hak ettiği yerlere en kısa zamanda geleceğine inanıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyonla Bursaspor'umuzun 58. yıldönümü coşkusunu vatandaşlarımızla paylaştık ve çok güzel tepkiler aldık. Bu güzel şehrin ve halkının desteği ile Bursaspor daha nice başarılarla dolu 58 yıllar yaşayacaktır" dedi. - BURSA

AK gençler Bursaspor'un 58. yaş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, borç batağındaki kulüpler için talimat verdi! Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, borç batağındaki kulüpler için talimat verdi! Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın
Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın
A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ali Babacan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Demet Evgar Kenan Doğulu
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK gençler Bursaspor'un 58. yaş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:14:52. #1.16#

title