Ak Energy Elektrik, Suriye'ye elektrik ihracatı için EPDK'ye başvuru yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Ak Energy Elektrik'in, Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla, azami 60 megavat kapasite tahsisi için lisans tadili başvurusunda bulunduğu bildirildi.

EPDK'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, Türkiye-Suriye arasında mevcut Elbeyli-Çobanbey enterkonneksiyon hattını kullanmak suretiyle Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatında bulunmak için şirketler ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği usulle 11 Ekim'e kadar Kuruma başvuruda bulunabilecek.

Bu kapsamda tedarik lisansı sahibi Ak Energy Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Limited Şirketi, izole bölge besleme yöntemi ile Suriye'ye elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla 2 yıl boyunca Elbeyli Trafo Merkezinden azami 60 megavat kapasitenin tahsisi için EPDK'ye lisans tadili için başvurdu.