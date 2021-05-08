AK Çözüm Merkezi salgında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor
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AK Çözüm Merkezi salgında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor

AK Çözüm Merkezi salgında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Süleymanpaşa Belediyesi AK Çözüm Merkezi, Korona virüsü salgını sürecinde vatandaşla kurum arasında köprü görevi görerek hem belediyecilik hizmetlerinin hızlandırılması hem de vatandaş taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesini sağlaması ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Süleymanpaşa Belediyesi AK Çözüm Merkezi, Korona virüsü salgını sürecinde vatandaşla kurum arasında köprü görevi görerek hem belediyecilik hizmetlerinin hızlandırılması hem de vatandaş taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesini sağlaması ile dikkat çekti.

Salgının baş gösterdiği ilk günden bu yana yoğun mesai harcayarak vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşturan AK Çözüm Merkezi, vatandaşlardan da takdir topluyor.

Öte yandan Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen erzak, giyim gibi sosyal yardımların vakit kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda destek veren AK Çözüm Merkezi, 1 Ocak 2021'den itibaren bin 192'si Çağrı Merkezi üzerinden, 2 bin 725'i bireysel başvuru olmak üzere toplamda 3 bin 917 adet erzak kolisi talebini ilgili birimlere ulaştırdı. Ayrıca, Ramazan Bayramı öncesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına verilmekte olan bayramlık kıyafet desteği için de talepleri değerlendiren AK Çözüm Merkezi, toplamda 1550 talebi kayda geçirdi. Kıyafet desteklerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılmasının sürdüğü, Ramazan Bayramı öncesi 3000 çocuğa yeni kıyafetlerin ulaştırılmasının hedeflendiği öğrenildi.

AK Çözüm Merkezi bünyesinde bulunan 0 282 259 59 59 numaralı Çağrı Merkezinin ise salgın sürecinde her gün ortalama binin üzerinde çağrıyı yanıtladığı ve gelen taleplerin ilgili müdürlüklere ulaşmasını sağladığı belirtildi.

Salgından etkilenen ve evlerinde iyileşmeyi bekleyen Korona virüs hastaları da karantina sürecinde AK Çözüm Merkezi tarafından aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı kontrol ediliyor. Talepler de ilgili müdürlüklere iletilerek çözüme kavuşturuluyor. Bu hizmet, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar sürecek. - TEKİRDAĞ

AK Çözüm Merkezi salgında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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