AK belediyelerin korona virüs raporu AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, korona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana AK Partili belediyelerin çalışmalarını Pandemi Kurulları ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, korona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana AK Partili belediyelerin çalışmalarını Pandemi Kurulları ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Partili belediyeler, korona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart'tan itibaren yaklaşık üç buçuk aylık süreçte 81 ilde valilikler öncülüğünde kurulan Pandemi Kurulları ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, korona visrüs sürecinde yerel yönetimlerin üstünde büyük bir sorumluluk olduğunu ve Covid-19 ile mücadelede başarıya ulaşmada koordinasyon ve iş birliğinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Korona virüs sürecinde koordinasyon halinde çalışmanın büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özhaseki, "Ülke olarak Covid-19 ile mücadelede başarıya ulaşmada yerel yönetimlerin Valilikler ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordinasyonu ve iş birliği çok önemliydi. AK Partili belediyelerimiz bu koordinasyon ve iş birliğine çok iyi uyum sağladı. Bu salgın dönemi, tabii alışık olduğumuz bir şey değildi. Belki de birçok yerel yöneticimiz ilk kez böyle bir şeyle karşılaştı. Ama gördük ki belediye başkanlarımız bizim güvenimizi boşa çıkarmadı ve vatandaşlarımıza hizmet etmekte adeta birbirleriyle yarıştılar. Çok şükür ki AK Belediyelerimiz bu süreçte titizlik ve koordinasyon içerisinde üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi ve getirmeye de devam ediyor. AK Belediyeler olarak, ne özerkmişçesine devletten bağımsız girişimlerde bulunmak ne de öylece her şeyi hükümetten beklemek tarzımız değil. AK Belediyeler bahane değil, hizmet üretir. Devleti ve vatandaşı için durmadan çalışır" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğumuz çok, yükümüz de epey fazla"

Türkiye'deki belediye sayısında çoğunluğa sahip olan AK Parti'nin korona virüs sürecinde yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Özhaseki, "Türkiye'de toplamda 780 AK Partili belediyemiz var. Yani sayıca en fazla belediyeye sahibiz. Tabii bu şu demek oluyor, sorumluluğumuz çok, yükümüz de epey fazla. Ama yerel yönetimlerde şöyle bir anlayış vardır, eğer sen vatandaşa hizmet etmeyi seviyorsan o yük seni daha da kamçılar. Bu zor süreçte AK Belediyelerin farkı ortaya çıktı. AK Belediyelerimiz maddi ve manevi birçok şekilde vatandaşlarımızın yanında oldu, yardımcı oldu" dedi.

Özhaseki, AK Partili belediyelerin valilikler öncülüğünde kurulan Pandemi Kurulları ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde yaptığı hizmetlerden bazılarını da şöyle sıraladı:

"AK belediyelerin eğitmenleriyle bugüne kadar ürettiği maske sayısı 51 milyon 397 bin 778. AK belediyelerin 1 milyon 144 bin 217'si N95 tipi maske olmak üzere halkımıza dağıttığı toplam maske sayısı 82 milyon 306 bin 308. AK belediyelerin ürettiği ve dağıtılan tulum sayısı 2 milyon 640 bin 297. AK belediyelerin halkımıza dağıttığı eldiven sayısı 13 milyon 90 bin 340. AK belediyelerin halkımıza dağıttığı kolonya sayısı 11 milyon 694 bin 747. AK belediyelerin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yaşam ve hijyen malzemesi koli sayısı 5 milyon 556 bin 325."

Özhaseki, önümüzdeki günlerde de AK Partili belediyelerin yaptığı diğer hizmetleri paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA