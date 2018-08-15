Ajjna, Akdeniz Mutfağını Etiler'e Getirdi

İstanbul'da, İtalyan mutfağı denince ilk akla gelen Ajjna, imzası haline gelen yemekleri, şık ve konforlu atmosferiyle Etiler'de İtalyan rüzgarı estirmeye devam ediyor. Usta Şef Sezgin Can'ın yönetimindeki Ajjna'nın mutfağı, sunduğu birbirinden farklı bölgesel tatlarıyla lezzet tutkunlarına Etiler'de unutulmaz bir gastronomi turu sunuyor.

Mekân, menüsündeki Parmesan, Emmental ve Buffalo Mozzeralla peynirinden oluşan peynir tabağı, pancarlı ve keçi peynirli Akdeniz salatası gibi lezzetlerle ziyaretçilerine hafif ve doyurucu tatlar sunuyor. Diğer taraftan, İtalyan unu ile yapılan ev yapımı İtalyan makarnası çeşitleri, Sicilya usulü pişirilen Burata peynirli pizza ve yağsız bonfile dilimlerinden yapılan Taglietella Manzo ağızlarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Mascarpone peynirinden yapılan Tiramisu tatlısı ile de ziyaretçilerine eksiksiz bir menü sunan mekân, bal ve espresso ile servis edilen, gerçek vanilyanın tadına tat kattığı Panna Cotta'sı ile de Temmuz ayında sıcak havadan kaçıp rahatlamak isteyenlere Akdeniz'in ferahlatıcı tatlı esintilerini hissettiriyor.

Ajjna'nın mutfağına hayat veren Usta Chef Sezgin Can, misafirlerine sundukları İtalyan tatları ile ilgili "Konuklarımıza en güzel tatları sunmak için özel ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Örneğin, pizzalarımızda tam buğday unu, makarnalarımız da ise İtalyan unu kullanıyoruz. Makarnalarımızın bir özel tarafı da tamamen ev yapımı olması. Bu sayede misafirlerimize taze ve mevsiminin ürünlerinden oluşan sağlıklı bir mutfak sunuyoruz." dedi. Bu menüler hazırlanırken Türk damak tadına uymasına çok dikkat edildiğinin altını çizen Usta Chef Sezgin Can, önümüzdeki günlerde İtalyan ve Türk mutfağının harmanlandığı yeni tatları, lezzet meraklılarıyla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.