AJet'in fabrika çıkışlı 4 uçağı daha sefere başladı

AJet, filosuna 4 adet Boeing 737-8 MAX tipi uçağı ekleyerek tarifeli seferlerde kullanmaya başladı. Şirket, 2026 yılına kadar Boeing ve Airbus uçakları ile filoyu güçlendirmeye devam edecek.

Şirket, şubat ayında fabrika çıkışlı 4 "Boeing 737-8 MAX" tipi uçak daha filosuna kattı. Böylece bu yılın ilk 2 ayında şirketin filosuna kattığı uçak sayısı 7 oldu.

AJet'in genç filo yapılanması kapsamında "TC-OHL, TC-OHU, TC-OHM ve TC-OHK" tescilli fabrika çıkışlı 4 uçak, şubat ayında Boeing'in ABD'nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul'a getirildi.

Filoya katılan "Boeing 737-8 MAX" tipi uçaklar, kabin donanımı ile yerli üretim "miligram" koltukların montajının tamamlanmasının ardından şubat sonu ve mart başında tarifeli seferlere başladı.

Böylece AJet filosunda 17 fabrika çıkışlı "Boeing 737-8 MAX" uçağı oldu.

AJet, 2026 boyunca Boeing ve Airbus uçakları filosuna katmayı sürdürecek.

Yıl sonunda filonun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşması planlanıyor.

