Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı!
Haberler » Gündem » Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı! - Haberler

Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı!

Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Beşiktaş taraftarını meraklandıran gelişme sonrası Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı gibi konular araştırıldı. İşte Ajdin Hasic'in merak edilenleri…

31.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:28
Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı!

, Bosna Hersekli genç yıldız adayı Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 'ın da Hasic'in transferine onay verdiği ve ligin ikinci yarısında kadroda düşündüğü belirtildi. Yaşanan gelişme sonrası gündemi hareketlendiren Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı gibi konular merak edildi.

AJDİN HASİC KİMDİR?

Ajdin Hasic Doğum Tarihi: 7 Ekim 2001

Ajdin Hasic Kaç Yaşında: 18yaşında

Ajdin Hasic Mevkii: Forvet

AJDİN HASİC KARİYERİ

19/20 Beşiktaş

18/19 Din. II

16/17 Din. Zagreb Jgd- Din. Zagreb U17

AJDİN HASİC PERFORMANSI

PERFORMANS 18/19: 6 maç, 1 gol, 2 sarı kart

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler