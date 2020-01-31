Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı!
Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Beşiktaş taraftarını meraklandıran gelişme sonrası Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı gibi konular araştırıldı. İşte Ajdin Hasic'in merak edilenleri…
Beşiktaş , Bosna Hersekli genç yıldız adayı Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sergen Yalçın'ın da Hasic'in transferine onay verdiği ve ligin ikinci yarısında kadroda düşündüğü belirtildi. Yaşanan gelişme sonrası spor gündemi hareketlendiren Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic kariyeri ve performansı gibi konular merak edildi.
AJDİN HASİC KİMDİR?
Ajdin Hasic Doğum Tarihi: 7 Ekim 2001
Ajdin Hasic Kaç Yaşında: 18yaşında
Ajdin Hasic Mevkii: Forvet
AJDİN HASİC KARİYERİ
19/20 Beşiktaş
18/19 Din. Zagreb II
16/17 Din. Zagreb Jgd- Din. Zagreb U17
AJDİN HASİC PERFORMANSI
PERFORMANS 18/19: 6 maç, 1 gol, 2 sarı kart