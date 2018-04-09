Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu İstmarina Avm Sahnesinde Buluşuyor

Kartal'da sahile sıfır konumuyla kapalı alan konforunu ve açık alan ferahlığını aynı anda sunan İstMarina AVM, 14 Nisan Cumartesi günü Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan ile Kenan Doğulu'yu aynı sahnede buluşturuyor.

Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan ile albümleri, single çalışmaları ve enerjisiyle Türk Pop Müziğinin yıldız isimleri arasında yer alan Kenan Doğulu, İstMarina AVM'de düzenlenecek konserle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Türkiye'nin iki değerli sanatçısının sevilen şarkılarını, göz alıcı performanslarıyla yorumlayacakları konser, 14 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak ve halka açık olacak.

Konser programı, Kenan Doğulu'nun performansıyla başlayacak. Ajda Pekkan'ın sahneye çıkarak ikilinin müthiş düetiyle taçlanacak konser, Süperstar'ın sevilen şarkılarını seslendirmesinin ardından sona erecek.