Ajda Pekkan Konserinde Skandal Olay! Ajda'nın Sesi Dinleyicilere Ulaşmadı

BKM organizasyonuyla düzenlenen "Açık Hava Konserleri" kapsamında şarkıcı Ajda Pekkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konser verdi. Ses sistemindeki arıza nedeniyle Ajda Pekkan'ın sesi izleyicilere ulaşmadı. Seyirciler konserin ertelenmeyip devam etmesine isyan etti.

DİNLEYİCİLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Ajda Pekkan konserine eğlenmeye giden izleyiciler ise şok yaşadı. Üç saat süren konserdeki ses sistemindeki arıza nedeniyle Pekkan'ın sesi izleyicilere ulaşmadı. Konser sırasında izleyiciler de sahneye seslenerek sesin duyulmadığını belirtmeye çalıştı. Tüm bu aksaklıklara rağmen konser iptal edilmedi ve izleyicilere Ajda Pekkan'ı dakikalarca sessiz bir şekilde dinledi.