Ajda Pekkan'ın Bodrum Günay'daki konserine yoğun ilgi
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Ajda Pekkan'ın Bodrum Günay'daki konserine yoğun ilgi

Türk müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, 18 Temmuz'da Bodrum Günay Restaurant'ta sahne alacak. Pekkan'ı merakla bekleyen hayranları, tüm biletleri günler öncesinden tüketti

Ajda Pekkan'ın Bodrum Günay'daki konserine yoğun ilgi
17.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:46

Şarkıları ve yorumuyla Türk pop müziğine yön veren Ajda Pekkan'ın 18 Temmuz'da Bodrum Günay Restaurant'ta gerçekleşecek programının rezervasyonları günler öncesinden tükendi.

MİSAFİRLERİNE SÜRPRİZLER HAZIRLADI

Cemiyet hayatı ve sanat dünyasından yüzlerce saygın ismin hazır bulunacağı konseri için hazırlıklarını tamamlayan Süperstar'ın misafirlerine çok özel sürprizler hazırladığı öğrenildi.

ÇOK KONUŞULACAK KIYAFETLER TERCİH ETTİ

Yıldızların altında Bodrum'un serin mavi sularının yanı başında sergileyeceği canlı performans için adeta kampa girdiği iddia edilen Ajda Pekkan'ın, sahne için ise yine çok konuşulacak kıyafetler tercih edeceği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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