AJDA PEKKAN, BODRUM'A KÜLTÜR VE SANAT ELÇİSİ OLDU

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da Bodrum Tanıtma Vakfı'nın (BOTAV) 25'inci yılında Ajda Pekkan'a 'Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi' unvanı verildi. Gecede sahneye çıkan Pekkan, nişan takdimi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

BOTAV'ın 25'inci yılı kapsamında bir otelde kutlama programı yapıldı. Programa, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, BOTAV ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, sanatçı Zülfü Livaneli ve çok sayıda iş insanı katıldı. Programda BOTAV adına 25'inci yıl konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından Başkan Aras, sanatçı Ajda Pekkan'ı sahneye anons etti. Pekkan, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserin ardından Başkan Aras, Ajda Pekkan'a kültür sanat elçisi beratı ve kültür sanat elçisi nişanı takdim etti. Pekkan, duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. Ardından Pekkan, BOTAV yönetim kurulu üyeleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

'BODRUM BENİM İÇİN SONSUZA KADAR SÜRECEK BİR AŞK HİKAYESİ'

Ajda Pekkan, konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pekkan, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu. Adıma okul öncesi çocuklar için kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bodrum'un ışığı sönmeyen değerlim, sanat güneşimiz Zeki Müren'in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum'a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı. O Bodrum'un hiç sönmeyen Sanat Güneşi olarak kalbimde, kendisini sevgiyle ve rahmetle anıyorum" dedi.

Takdim edilen nişanı çok beğendiğini söyleyen Pekkan, "Evimde çok özel bir yerde muhafaza edeceğim. Bu özel görev için Bodrumluların nezaketlerini fazlasıyla ortaya koydukları değerli bir tasarım olduğunu düşünüyorum ama inanın bu görevin kalbimdeki değeri paha biçilmez" dedi.

'AJDA PEKKAN BİRLİKTELİĞİ ENERJİ VERECEK'

Öte yandan programda konuşan BOTAV ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "BOTAV ve belediye olarak her yıl kültür ve sanat elçileri oluşturalım. Bunun ilk temsilcisi sevgili Ajda Pekkan. Ajda Pekkan, 'Bundan sonra Bodrum'dayım bundan sonra projeler yapalım. Sosyal yardım projeleri ile sanatsal ve kültürel işler yapalım' dedi. Yapacağı 3 konserin gelirlerinden birincisi okul öncesi eğitim için, ikincisi sokak hayvanları için, üçüncüsü de bir kütüphane olacak. Bodrum ve Ajda Pekkan birlikteliği çok önemli, enerji verecek" diye konuştu.