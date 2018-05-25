Ajda Pekkan 5 Milyon Dolarlık Aile Yadigarı Yalının Peşine Düştü

Ajda Pekkan 5 Milyon Dolarlık Aile Yadigarı Yalının Peşine Düştü

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Beykoz'da doğup büyüdüğü yalının satışa çıkarıldığını öğrenince anılarının peşine düştü.

Ajda Pekkan'ın aile yadigarı Beykoz'daki yalısı satışa çıktı. İstanbul'da Tarihi Eser Tescilli 360 yalıdan biri olma özelliğini taşıyan 5 milyon dolarlık lüks yalı, değerinin altında bir fiyatla alıcısını bekliyor.

ANILARININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; 1,5 milyon dolar fiyat biçilen yalının satış haberini duyan Ajda Pekkan, anılarının peşine düştü.

SATIN ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

2016 yılında Bahçeköy'deki lüks villasını 8 milyon 700 bin dolara satışa çıkaran ancak evini satamayınca 25 bin dolara kiraya veren usta sanatçının, doğup büyüdüğü yalıyı satın almak için ilgili mecralara başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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