Ajda Pekkan, 18 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek
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Ajda Pekkan, 18 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek

Ajda Pekkan, 18 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Ajda Pekkan, 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez farklı bir konsere imza atacak.

Ajda Pekkan, 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez farklı bir konsere imza atacak.

We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleştirilecek konserde, localı oturma düzeni ve hazırlanan görsel birçok sürpriz müzikseverlerle buluşacak.

Pandemi koşullarına uygun olarak yapılacak konserde, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle 800 kişi ağırlanacak.

Konserde aynı zamanda usta sanatçı için özel sahne tasarımı hazırlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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Ajda Pekkan, 18 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek - Haberler
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